Haberler Yaşam Haberleri İzmit Körfezi'nde korkutan görüntü
Giriş Tarihi: 23.6.2022 13:31

İzmit Körfezi'nde korkutan görüntü

DHA
İzmit Körfezi’nde korkutan görüntü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir dereden beyaz renkte dökülen sıvı İzmit Körfezi'ne akarken, incelenmek üzere sudan numune alındı.

İzmit Körfezi Değirmendere sahili bölgesinde dereden beyaz renkte bir sıvı döküldüğünü fark edenler durumu belediyeye bildirdi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler inceleme başlattı.

Ekipler incelenmek üzere beyaz sıvıdan kavanozlara numune aldı. Sıvının nereden döküldüğünün tespiti için çalışma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında vefat etti! Torunundan açıklama
SON DAKİKA: AK Parti'den emekli zammı ve asgari ücret açıklaması geldi! "Yüzde 40'lara varan dokunuş"
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Temmuz müjdesi! Masadaki tasarılar netleşti: Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT düzenlemesi var
Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 21 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor'da şampiyonluk adayı elendi...
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı yeni hesap belirdi: Zam oranı yüzde 43'ü aştı! Merkez Bankası paylaştı: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile bütün emekli-memur maaşları
Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı ile evlenecek Şinasi Yüzbaşıoğlu nereli, mesleği ne ve hangi görevlerde bulundu?
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için kritik süreç! Net - Brüt Temmuz Asgari ücret zammı 2022 ne kadar olacak, kaç TL?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’in yıldızını kaptı! Anlaşma sağlandı
Son Dakika Haberi: Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Selen Soyder'den yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmit Körfezi'nde korkutan görüntü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA