İzmit Körfezi’nde şaşırtan görüntü! Alg çoğalmasıyla kahverengiye döndü





"AŞIRI ÇOĞALIRSA DENİZ SALYASI OLUŞUMUNA DA KATKILARI DAHA FAZLA OLUR"



Alg çoğalması olayının geçmiş yıllarda İzmit Körfezi'nde görülen deniz salyası oluşumunun sebeplerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ergül, şunları kaydetti:



"Bu organizmalar geçtiğimiz yıllarda deniz salyası oluşumuna katkı veren organizmalar arasında yer alıyor. Tabi sadece bunlar değil, başka gruplar da var buna neden olan. Ancak bu organizmalar da deniz salyası üretiyorlar ve dolayısıyla eğer sayıları aşırı çoğalırsa deniz salyası oluşumuna da katkıları daha fazla olur."