Haberler Yaşam Haberleri İzmit Körfezi’nde yaşam kayıt altında
Giriş Tarihi: 26.3.2023

İzmit Körfezi’nde yaşam kayıt altında

ABBAS ÇAKAR
İzmit Körfezi’nde yaşam kayıt altında
Uzun yıllardan bu yana İzmit Körfezi'nin etrafını arıtma tesisleriyle donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atık suyun arıtılmadan denize ulaşmasını engelleyerek, körfezi gri görüntüden kurtardı. Eski günlerine dönmeye başlayan İzmit Körfezi'nde, kısa süre içerisinde dip çamuru temizliğine başlanacak. Büyükşehir Belediyesi temizlik öncesinde İstanbul Üniversitesiyle birlikte İzmit Körfezinde biyoçeşitliliğin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüyor. Bu kapsamda ikinci kez gemiyle denizden örnekler alındı. Geçtiğimiz şubat ayında başlayan biyoçeşitliliğin tespit durumu çalışmaları, çamur çıkarılırken ve sonrasında da alınacak örneklerle devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce CHP'yi ağır bombaladı: Koltuk derdine düşenler bana demokrasiden bahsedemezler!
SON DAKİKA | İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu
Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek... Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? İşte son durum
Son dakika! Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına saldırıya peş peşe tepkiler
Son dakika haberleri: Ay-yıldızlılar galibiyetle başladı! A Milli Takımımız, Ermenistan’ı geriden gelerek yendi…
Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Bakan Bilgin duyurdu! 2 bin TL emekli bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmit Körfezi’nde yaşam kayıt altında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA