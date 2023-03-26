İzmit Körfezi’nde yaşam kayıt altında

Uzun yıllardan bu yana İzmit Körfezi'nin etrafını arıtma tesisleriyle donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atık suyun arıtılmadan denize ulaşmasını engelleyerek, körfezi gri görüntüden kurtardı. Eski günlerine dönmeye başlayan İzmit Körfezi'nde, kısa süre içerisinde dip çamuru temizliğine başlanacak. Büyükşehir Belediyesi temizlik öncesinde İstanbul Üniversitesiyle birlikte İzmit Körfezinde biyoçeşitliliğin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüyor. Bu kapsamda ikinci kez gemiyle denizden örnekler alındı. Geçtiğimiz şubat ayında başlayan biyoçeşitliliğin tespit durumu çalışmaları, çamur çıkarılırken ve sonrasında da alınacak örneklerle devam edecek.