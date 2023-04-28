İzmit Körfezi’ne 6 bin balık daha salındı

Yaptığı çevre yatırımlarıyla İzmit Körfezine yeniden hayat veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi' kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Kocaeli'nin birçok farklı sahilinden 36 bin yavru balığı İzmit Körfezine salan Büyükşehir, bugün de 6 bin yavru balığı Dilovası Tavşancıl sahilinde düzenlenen tören ile İzmit Körfezine saldı. Böylelikle 2017 yılından bu yana 42 bin yavru balık deniz ile buluşmuş oldu. Başkan Büyükakın'ın talebi üzerine törene katılan çocukların hepsi bir yavru balığı denize bıraktı. Başkan Büyükakın da, törene katılan Doğal Yaşam ve Çevre Belgeselcisi Savaş Karakaş ile birlikte birer yavru balığı deniz ile buluşturdu.

BALIK SALMA TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Dilovası ilçesinin en güzel mekânlarından olan ve geçtiğimiz yıllarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Tavşancıl Sahil Parkı önemli bir törene ev sahipliği yaptı. 'İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi' kapsamında yavru balıkların denize salma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Metin Türker, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Doğal Yaşam ve Çevre Belgeselcisi Savaş Karakaş, Dilovası AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Gülay Artut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, vatandaşlar, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN: "DİLOVASI BENİM ŞAHSİ MESELEM"

Balık salma töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Güzel bir bahar sabahında sizlerle geleceğimiz açısından böyle güzel bir projeyi hayata geçiriyor olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Burada olmaktan ayrı bir keyif alıyorum. Dilovası'nda yaşayan kardeşlerimiz bilir ki Dilovası benim şahsi meselemdir. Dilovası zaman zaman hava kirliliği ve sağlık koşulları ile hatırlanır oldu. Bizde Dilovası'nı yaşanabilir bir yer yapmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya ant içtik. Dilovası'na her şey yakışır dedik. Kömürcüler OSB'yi kapatacağız dedik, kapattık mı? Kapattık. Ne söz verdiysek yaptık. Hastane yoluna daha rahat erişilsin dedik. Vadinin içerisinden viyadük yapacağız dedik ve şuan viyadük yapılıyor. Altyapısından üstyapısına ne lazımsa Hamza Başkan ne dediyse, değerli ilçe başkanı bizden ne rica ettiyse, Milletvekili adayımız değerli kardeşimiz Gülay Hanım bizden ne istediyse onları tek tek hayata geçirmek için emek verip koşturuyoruz" dedi.

"DENİZE SADECE BALIK ATABİLİRİZ"

Konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, "Bizim şahsi bir başka meselemiz daha var. O nedir? O da Mavi Vatandır. Uğruna şehitler verdiğimiz bu topraklar gibi, aynı hassasiyet ve kararlılıkla sahip çıkmamız gereken en güçlü varlıklarımızdan birisidir. Bizim Kocaeli sınırlarımızda iki tane denizimiz, 7 tane mavi bayraklı plajımız var. Birde Sapanca gölümüz var. Gözümüz gibi koruyoruz hepsini. Eskiden 'İyilik yap denize at, balık bilmez ise halik bilir' diye bir söz vardı. Ben şimdi o sözü değiştiriyorum. Denize ne olursa olsun hiçbir şey atma. Bu iyilik bile olsa atma. Denize sadece ne atabiliriz, balık atabiliriz" şeklinde konuştu.

"BU BALIKLARIMIZI TAKİP EDİYORUZ"

Bu güzel ve faydalı projeyi bilgisi olmadan eleştirenlere tepki gösteren Başkan Büyükakın, "Biz bu projeyi yıllardır Tarım Bakanlığımız ve TAGEM ile birlikte yürütüyoruz. Bu balıklar takip ediliyor ve üzerinde çipler var. Balıkçılarımız ile temas halindeyiz. Onlar bu balıkları belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra yakaladıklarında o balıkların bilgilerini bize geri dönüş yapıyorlar. Adım adım takip ediyoruz. Denizin neresine bıraktık sonra nereye gittiler, göç yolları neresi, nerede yumurtluyorlar, kaç ay da ne kadar büyüyorlar. Bunları biz sürekli olarak takip ediyoruz. Biz bu denizin içerisinde ne var ne yok sürekli bakıyoruz. Çünkü deniz bizim için Mavi Vatan. Bu denizi korumak için 23 adet arıtma tesisi yaptık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arıtmada Marmara'nın lideri. Neden bunu yapıyoruz denize bir şey olmasın diye. Uçağımızla gemileri denetliyoruz, gözlerinin yaşına bakmadan cezalar kesiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ÖRNEK BİR PROJE YÜRÜTÜYORUZ"

Şuana kadar 6 kez denize balık saldıklarını belirten Başkan Büyükakın, "Bu güne kadar denize levrek, çupra, kalkan balığı saldık. Takibini de TAGEM ile birlikte yaptık. Türkiye'de örnek bir proje yürütüyoruz. Bu projeyi 2007 yılından bu yana yapıyoruz. Sonra da denizi izletiyoruz, deniz içerisindeki biyoçeşitlilik artıyor mu? Balık türleri artıyor mu? Bunları ayrıca da yayınlıyoruz. Fener balığından Yunus'una kadar artık çeşit çeşit balıklar burada görülmeye başladı" dedi.



"BALIKLARIMIZI DENİZ İLE BULUŞTURUYORUZ"

Törende konuşan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Metin Türker ise, "Bugün bu güzel projede denizimize balıklarımızı bırakacağımız bu programda olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili 330 tane gölü olan 850 barajı olan ve bin 500'ün üzerinde göleti olan balıkçılık ve su ürünleri açısından da muazzam bir potansiyeli olan bir ülkeyiz. Bizim balıkçılık için bunun ekosistemini doğa da canlı bir şekilde tutmamız gerekiyor. Biz özellikle levrek ve çupra da Dünya birincisiyiz. Kalkanda da dünya ikincisiyiz. Balık yetiştiriciliğinde ise Avrupa birincisiyiz. Koruma, kullanma dengesi acısından bugün burada yaptığımız balıklandırma çalışmasının yüzlercesini yapıyoruz. TAGEM olarak 2017 yılında Belediye başkanlığımızla bir protokol yaptık. Bu protokol çerçevesinde iki araştırma enstitümüz, burada balıklarımızı deniz ile buluşturuyoruz. Bu güzel körfezimizi temizleyen ve balıklandırmaya destek olan Tahir başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"BUGÜNE KADAR DENİZDEN HEP ALDIK ŞİMDİ VERECEĞİZ"

Böyle güzel bir törene davet edildiği için Başkan Büyükakın'a teşekkür eden Belgeselci Savaş Karakaş ise, "Bugüne kadar denizden hep aldık, işte bugün Tahir Başkanımla birlikte denize vereceğiz. Kalkan balığı, deniz levreği ve çupra, tam 6 bin balık, bunlar yavru balıklar. Onlar İzmit körfezinde, denizleri ile buluşacaklar ve denizlerinde büyüyecekler. Marmara denizi, bizim kalbimiz, canımız, tamamı bize ait olan bir deniz. Bu denize gözümüz gibi bakmamız lazım" şeklinde konuştu.





ŞAYİR'DEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Balık salma töreninde konuşan Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, "Böylesi önemli ve güzel bir projeye imza attıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu balıklandırma projesinde Dilovası'nda Tavşancılımızda olmasında gurur duyuyoruz. Yine çevrenin korunmasına balıklandırma proje ile destek oldukları için yine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Törendeki protokol konuşmalarında söz alan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Bakanlığımız ve Büyükşehir'imizin sayesinde çok güzel hizmetler aldık. Bu hizmetlerden dolayı bize abilik yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın başta olmak üzere tüm vekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza ve Bakanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

6 BİN YAVRU BALIK

Çevre yatırımlarına ağırlık veren ve İzmit Körfezi'nin çevresini ileri derecede biyolojik arıtma tesisleriyle çeviren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, balık türlerinin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin devamı ve halkın denizden daha fazla istifade etmesi için İzmit Körfezini Balıklandırma Projesini başlattı. İzmit Körfezinden alınan kalkan, levrek ve çupra türlerinden anaç balıklar Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünde çoğaltıldı.

TOPLAMDA 42 BİN BALIK

Anaç balıklardan elde edilen yavrular 2017 yılında İzmit Körfezine salınmaya başladı. Bu zamana kadar 36 bin levrek, kalkan ve çupra yavrusu İzmit Körfezine bırakıldı. 6 bin yavru balık daha İzmit Körfezine salınırken proje kapsamında toplamda 42 bin yavru balık İzmit Körfezine bırakılmış oldu.