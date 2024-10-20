İzmit Tavşantepe’de hırsızlık çetesine operasyon: 6 kişi gözaltında!

İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde gerçekleşen 5 farklı evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 6 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 5 televizyon, 8 cep telefonu, hassas terazi, 147 gram SKUNK maddesi, 3,29 gram metamfetamin, 5 adet pipe, 1 adet tek kırma tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 14 adet kurusıkı fişek ile çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca 6 adet 12 kalibre kartuş da ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.

HEPSİ SABIKALI

Gözaltına alınan F.O. (18 suç kaydı), Y.Y. (6 suç kaydı), Y.Ö. (15 suç kaydı), H.A. (6 suç kaydı), E.H. (3 suç kaydı), D.H. (5 suç kaydı) ve K.O. (6 suç kaydı) isimli şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.