İzmit’i yasa boğan ölüm! Önce bebeği, sonra kendisi koronaya yenildi

Kocaeli'nde, özel bir eğitim kurumunun kurucusu olan Metin Balcı'nın, ikinci çocuğuna hamile olan eşi Elif Balcı, kısa bir süre önce rahatsızlandı. Yapılan tetkikleri sonucu Koronavirüs'e yakalandığı öğrenilen anne, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Bebeğinin zarar göreceği endişesi ile aşı olmadığı iddia edilen Elif Balcı'nın, durumu giderek ağırlaştı. Bu esnada karnındaki bebekte hayatını kaybettiği için operasyon ile alındı. Tedavisi devam eden genç annenin durumu daha da kötüye gitti. Hastanede fenalaşan Elif Balcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 yıl önce Metin Balcı ile hayatını birleştirdiği öğrenilen genç annenin yakın dost ve akrabaları acı haber ile yasa boğuldu. Genç yaşta hayatını kaybeden Elif Balcı, Kocaeli Kent Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları ile Kent Mezarlığında toprağa verildi.