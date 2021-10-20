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Giriş Tarihi: 20.10.2021 18:57 Son Güncelleme: 20.10.2021 19:20

İzmit’i yasa boğan ölüm! Önce bebeği, sonra kendisi koronaya yenildi

ABBAS ÇAKAR
İzmit’i yasa boğan ölüm! Önce bebeği, sonra kendisi koronaya yenildi

Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gören genç anne adayı Elif Balcı(30),  10 gün önce virüs nedeniyle karnındaki bebeği kaybetti. Balcı, tedavi gördüğü hastanede bebeğinden 10 gün sonra kendisi de koronavirüse yenilerek yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nde, özel bir eğitim kurumunun kurucusu olan Metin Balcı'nın, ikinci çocuğuna hamile olan eşi Elif Balcı, kısa bir süre önce rahatsızlandı. Yapılan tetkikleri sonucu Koronavirüs'e yakalandığı öğrenilen anne, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Bebeğinin zarar göreceği endişesi ile aşı olmadığı iddia edilen Elif Balcı'nın, durumu giderek ağırlaştı. Bu esnada karnındaki bebekte hayatını kaybettiği için operasyon ile alındı. Tedavisi devam eden genç annenin durumu daha da kötüye gitti. Hastanede fenalaşan Elif Balcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 yıl önce Metin Balcı ile hayatını birleştirdiği öğrenilen genç annenin yakın dost ve akrabaları acı haber ile yasa boğuldu. Genç yaşta hayatını kaybeden Elif Balcı, Kocaeli Kent Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları ile Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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İzmit’i yasa boğan ölüm! Önce bebeği, sonra kendisi koronaya yenildi
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