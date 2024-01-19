İzmitli Gezeravcı, kuzenini böyle uğurladı

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için günlerdir devam eden geri sayım bitti. Türkiye uzay serüveninde kritik adımı 19 Ocak'ın ilk dakikalarında attı. Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi Florida eyaletinde 00:49'da fırlatılan roket ile gerçekleşti ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.

ALKIŞLARLA UĞURLADI

Alper Gezeravcı'nın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve Kocaeli'de çok sevilen kuzeni Süleyman Gezeravcı, o anlara evde ekran başında tanıklık etti. Son 10 saniyede geri sayımı ekran başında gerçekleştiren Süleyman Gezeravcı, roket fırlatıldıktan sonra, kuzenini alkışlarla uğurladı.

Türk astronot tarihe geçti: Gezeravcı’nın uzay yolculuğu dünya gündemine damga vurdu! 'Türkiye için çığır açıcı bir görev'