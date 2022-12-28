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Giriş Tarihi: 28.12.2022 14:17

İzmit'te adliyede kavga! Avukat icra memurunu yaraladı

İzmit'te, iş yerine giden icra memuru Bünyamin Alyakut'u (54), tabancayla vurarak bacaklarından ve elinden yaralayan avukat Teoman E., adliyeye sevk edildi.

DHA
İzmit’te adliyede kavga! Avukat icra memurunu yaraladı

Olay, dün sabah saatlerinde, icra mahkemeleri ve icra dairelerinin de içinde olduğu Kocaeli Adliyesi ek binasına yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. Yaya olarak iş yerine giden Bünyamin Alyakut, yol üstündeki kafeden kar maskesi takıp çıkan avukat Teoman E.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla bacaklarından ve elinden vurulan Alyakut yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Alyakut'a ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alyakut, tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Alyakut'un hastanede tedavisi devam ediyor. Polis, olayın ardından kaçan avukat Teoman E.'yi İstanbul'da yakalayıp gözaltına aldı. Teoman E., emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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İzmit'te adliyede kavga! Avukat icra memurunu yaraladı
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