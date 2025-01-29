Haberler Yaşam Haberleri İzmit’te cinayet! İş insanı eşi tarafından silahla öldürüldü
Giriş Tarihi: 29.1.2025 10:21 Son Güncelleme: 29.1.2025 10:35

İzmit’te cinayet! İş insanı eşi tarafından silahla öldürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan kanlı olayda, iş insanı Emrah D., eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Aysel D., henüz bilinmeyen bir nedenle  eşine tek el ateş ederek ölümüne neden oldu.

ABBAS ÇAKAR
İzmit’te cinayet! İş insanı eşi tarafından silahla öldürüldü

Edinilen bilgilere ve iddialara göre, akşam saatlerinde birlikte dışarı çıkan ve bir eğlence mekanına giden çift, gece geç saatlerde evlerine döndü. Ancak burada ikili arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aysel D., evde bulunan silahı alarak eşi Emrah D.'ye ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Kocaeli iş makineleri sektöründe faaliyet gösteren Emrah D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cinayetin ardından polis ekipleri, Aysel D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, cinayetin nedeni ve detayları araştırılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmit’te cinayet! İş insanı eşi tarafından silahla öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA