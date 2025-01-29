İzmit’te cinayet! İş insanı eşi tarafından silahla öldürüldü

Edinilen bilgilere ve iddialara göre, akşam saatlerinde birlikte dışarı çıkan ve bir eğlence mekanına giden çift, gece geç saatlerde evlerine döndü. Ancak burada ikili arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aysel D., evde bulunan silahı alarak eşi Emrah D.'ye ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Kocaeli iş makineleri sektöründe faaliyet gösteren Emrah D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cinayetin ardından polis ekipleri, Aysel D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, cinayetin nedeni ve detayları araştırılıyor.