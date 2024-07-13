İzmit’te çorbacıya kurşun yağdıran şahıs tutuklandı!

İzmit ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda bulunan bir çorbacıya önceki akşam silahlı saldırı gerçekleştirdi. Büyük korku ve paniğin yaşandığı olayın ardından, polis geniş çağlı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.E.K. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Maçka Çorba'nın önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada, bir kişi silahını çekerek iş yerine kurşun yağdırdı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit dilen Y.E.K yakalanarak tutuklandı.