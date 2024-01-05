İzmit’te dehşet anları! Önce öldürdü sonra...

Yaralı Serkan Çördük'e bir şeyler söyledikten sonra tekrar ateş açtı. Ardından yine yürümeye başlayan silahlı şahıs, olay yerine ulaşan bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sokak ortasında kafasına sıktı... İzmit'te kan donduran cinayet kamerada!