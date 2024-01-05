İzmit’te dehşet anları! Önce öldürdü sonra...

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Bekirdere Mahallesi'nde akşam geç saatlerde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen Yusuf Ö, tartıştığı Serkan Çördük'ü silahla vurdu. Olay sonrası yaklaşık 25 metre yürüyerek bir yerde oturup alkol almaya devam eden Yusuf Ö. daha sonra tekrar vurduğu kişinin yanına gitti.
Yaralı Serkan Çördük'e bir şeyler söyledikten sonra tekrar ateş açtı. Ardından yine yürümeye başlayan silahlı şahıs, olay yerine ulaşan bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Sokak ortasında kafasına sıktı... İzmit'te kan donduran cinayet kamerada!