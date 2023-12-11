İzmit’te duvar çöktü: 3 binada 35 daire tahliye edildi

İzmit Akçakoca Mahallesi Sırrıpaşa Caddesinde bulunan bir binanın istinat duvarının bir bölümü, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın altından kopan kaya parçaları İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Merkezi binasının arka bahçesine döküldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

3 BİNA TAHLİYE EDİLİYOR

Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın arka tarafını emniyet şeridi ile kapattı. Ekipler çöken duvarın üst kısmında bulunan binalarda incelemelerde bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve İzmit Belediyesi tarafından duvarın yıkıldığı bölgede bulunan 3 binada yaklaşık 35 dairenin geçici olarak tahliye edilmesine, kaymanın olduğu bölgenin kuzeyine bakan 2 binanın 1 ve zemin katlarının kullanıma kapatılmasına karar verildi.