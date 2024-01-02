İzmit’te feci kaza: 1 ölü

İzmit-Akmeşe yolu Karaabdülbaki Mahallesi mevkiinde meydana gelen feci kazada, Mahmut Akkuş idaresindeki otomobil, M.S.E. idaresindeki elektrik arıza bakım aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyere çarparken, sürücü Mahmut Akkuş araç içerisinde sıkıştı.

OTOPARKA ÇEKİLDİ

Çevredekilerin 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, araç sürücüsü Mahmut Akkuş'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Elektrik arıza bakım aracı sürücüsü M.S.E. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olay yerindeki incelemeler sonrası, kaza yapan araç kurtarıcı ile otoparka çekildi.