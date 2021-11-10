İzmit’te güvenli okul uygulaması!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almaları amacıyla zaman zaman gerçekleştirdiği ' Güvenli Okul Uygulaması' İzmit İlçesinde gerçekleştirildi.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, 233 kişiye kimlik sorgulaması yapılırken 23 umuma açık yer ve 49 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, 1 araca bazı eksikliklerden dolayı cezai işlem uygulandı.