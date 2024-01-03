İzmit’te hastane dönüşü kaza: Baba öldü anne ve oğlu yaralı!

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Sağlık ekipleri, kalbi duran Turgay Mert'e ise araç içinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turgay Mert, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Turgay Mert'in, rahatsızlığı sebebiyle ailesiyle birlikte gittiği Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi. Bu arada, kaza sırasında aracın motorunun fırladığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.