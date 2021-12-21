İzmit’te iki bina toprak kayması nedeniyle boşaltıldı





'KOCA EV BAŞIMA YIKILIYOR SANDIM'

Yaşanan olay nedeniyle büyük korku yaşadıklarını dile getiren ev sahibi Hafize Özçelik, "5 aydır burada yıkım işlemleri devam ediyor, biz de 5 aydır burası yıkılacak diye uyarıyorduk. Oturup televizyon izliyorduk bir anda gürültü oldu. Kayalar hep çökerek aşağı düştü. Kaç gündür toprakta ufak oyuklar vardı bu akşam tam felaket oldu. Çok korktum koca ev başıma yıkılıyor sandım" dedi.