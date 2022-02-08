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Giriş Tarihi: 8.2.2022 21:18 Son Güncelleme: 8.2.2022 21:20

İzmit’te kaçak sigara operasyonu

ABBAS ÇAKAR
İzmit’te kaçak sigara operasyonu

Hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin, İzmit İlçesinde  kendisine ait iş yerinde kaçak  sigara üretimi yaptığına dair bilgilere ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, düzenledikleri operasyonda  kilolarca tütün, makaron ve sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında Balıkesir 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartılmış olan bir kişinin, İzmit İlçesinde kendisine ait iş yerinde kaçak sigara satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Elde edilen deliller doğrultusunda, bahse konu iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda T.R.B (39) gözaltına alınırken 75 kilo 900 gram gümrük kaçağı tütün, 351 dolu makaron ve 621 tütün sarma kağıdı ele geçirildi. T.R.B'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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İzmit’te kaçak sigara operasyonu
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