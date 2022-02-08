İzmit’te kaçak sigara operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında Balıkesir 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartılmış olan bir kişinin, İzmit İlçesinde kendisine ait iş yerinde kaçak sigara satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Elde edilen deliller doğrultusunda, bahse konu iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda T.R.B (39) gözaltına alınırken 75 kilo 900 gram gümrük kaçağı tütün, 351 dolu makaron ve 621 tütün sarma kağıdı ele geçirildi. T.R.B'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.