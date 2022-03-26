İzmit’te kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

ÇARPMANIN ETKİSİYLE HAVAYA FIRLADILAR

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.Ş. ile arkasında bulunan A.K.B. motosikletten fırlayarak yere çakıldı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalelerinin ardından yaralanan M.Ş. ve A.K.B. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.