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Giriş Tarihi: 26.3.2022 02:30

İzmit'te kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

İHA
İzmit’te kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kavşaktan dönmeye çalışan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmit'te kan donduran bir trafik kazası meydana geldi. Kavşaktan dönmek isteyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karadenizler Mahallesi Yeşilova Caddesi ile Solaklar Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Yeşilova Caddesi'nden gelen M.Ş. idaresindeki motosiklet, Solaklar Caddesi'nden gelen ve kavşaktan dönmek isteyen 41 ABC 341 plakalı otomobile çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE HAVAYA FIRLADILAR

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.Ş. ile arkasında bulunan A.K.B. motosikletten fırlayarak yere çakıldı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalelerinin ardından yaralanan M.Ş. ve A.K.B. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan dönmek isteyen otomobile motosikletin çarpması ve iki kişinin havaya fırlaması yer alıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İzmit'te kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
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