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Giriş Tarihi: 1.11.2021 10:25 Son Güncelleme: 1.11.2021 10:33

İzmit’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

ABBAS ÇAKAR
İzmit’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

D-100 Karayolu üzeri İzmit İlçesinde gece 03:00 sularında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak bariyerlere giren servis minibüsüne, kendisi ile aynı istikamette gitmekte olan tanker çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı.

D-100 Karayolu üzeri İzmit İlçesi Kuruçeşme mevkiinde, gece 03:00 sularında meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. 1 kişi ise yaralandı.

Kaza iddialara göre şu şekilde gelişti: Muammer Evci'nin (49) kullandığı servis aracı bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Bu esnada kaza yapan minibüsü fark etmeyen İ.K idaresindeki akaryakıt tankeri bariyerlere giren minibüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüs yola savrulurken, tanker bariyerlerin üzerine çıktı. Her iki aracında sürücüleri şoför mahallinde sıkıştı.


Muammer Evci

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile sıkıştıkları yerlerden kurtarılan sürücüler ambulanslara alındı. Yapılan kontrollerde servis minibüsünün şoförü Muammer Evci'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kurtarıcılar ile yoldan kaldırılması ile yol trafiğe açılırken, polis kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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İzmit’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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