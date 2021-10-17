İzmit’te koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini  defalarca bıçakladı

İzmit İlçesi Sekapark mevkisinde bulunan bir kafede akşam saatlerinde meydana gelen olayda, S.Ç,ayrılma aşamasında olduğu eşi Aynur Çetin'in çalıştığı iş yerine geldi. Kafenin mutfağında konuşan çift arasında bir anda başlayan sözlü tartışma aniden kavgaya dönüştü. Kavga esnasında S.Ç mutfak tezgâhının üzerinde bulunan ekmek bıçağını bir anda eline alarak Aynur Çetin'i 3 farklı yerinden bıçakladı.

KAFE ÇALIŞANLARI ETKİSİ HALE GETİRDİ

Olayı gören kafe çalışanları hemen müdahalede bulundu ve S.Ç'yi etkisiz hale getirerek elinde bulunan ekmek bıçağını aldı. Kanlar içerisinde yerde yatan Aynur Çetin için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Yaralanan Çetin, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi sonrasında İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayı gerçekleştirilen ve etkisiz hale getirilen S.Ç ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.