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Giriş Tarihi: 5.12.2023

İzmit’te korkunç cinayet

ABBAS ÇAKAR
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
İzmit’te korkunç cinayet
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Mikail K., önceki akşam tartıştığı kız arkadaşı Sibel Kayman'ı (25) ruhsatsız tabancasıyla göğsünden vurdu. Mikail K., ihbarda bulunup, 'Canına kıydı' dedi. Genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Mikail K. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda silahı kendisinin ateşlediğini itiraf eden Mikail K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Sibel Kayman

EVİNİN BAHÇESİNDE VURULDU
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ise 62 yaşındaki Perihan Dikbaş, evinin bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu. Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı. Dikbaş'ın maganda kurşunu nedeniyle mi yoksa bir cinayete mi kurban gittiğini araştıran polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

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İzmit’te korkunç cinayet
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