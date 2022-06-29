İzmit’te otoyolda 7 araç çarpıştı: 5 kişi yaralı

Otobüs sürücüsü ve 3 yolcu ile 1 otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Araçların yol kenarına alınmasının ardından ulaşım bir süre sonra tek şeritten sağlanmaya başlandı.