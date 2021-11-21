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Giriş Tarihi: 21.11.2021 17:03

İzmit'te sır ölüm! Engelli gencin arkadaşları ifade veriyor!

DHA
İzmit’te sır ölüm! Engelli gencin arkadaşları ifade veriyor!

İzmit'te fiziksel engelli İsmail Görgün (30), dün gece evine misafirliğe gelen iki arkadaşı tarafından bugün öğle saatlerinde salonda ölü bulundu. Görgün’ün ismi açıklanmayan arkadaşları, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İzmit'te 28 Haziran Mahallesi Mevlevi Sokak'ta yalnız yaşayan fiziksel engelli İsmail Görgün, evine gelen iki arkadaşıyla gece geç saatlere kadar oturdu. Bugün öğle saatlerinde uyanıp evin salonuna gelen iki arkadaş, İsmail Görgün'ün yerde hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde İsmail Görgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin yaptığı incelemenin ardından İsmail Görgün'ün cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Görgün'ün vücudunda darp izine rastlanmazken, olay sırasında evde bulunan iki arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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İzmit'te sır ölüm! Engelli gencin arkadaşları ifade veriyor!
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