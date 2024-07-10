İzmit’te şoke eden olay! Kadın müşteri beğendiği fantezi kıyafeti çaldı

İzmit'teki yürüyüş yolu üzerinde bulunan bir iç giyim mağazasında gerçekleşen olay, izleyenleri şaşkına çevirdi. Mağazaya müşteri gibi giren bir kadın, beğendiği fantezi kıyafeti önce dikkatlice inceledi. Daha sonra kıyafeti katlayıp çantasına koyarak mağazadan hızla uzaklaştı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kadının kıyafeti incelemesi, katlayarak çantasına koyması ve arkasını dönüp mağazadan çıkması açıkça görülüyor. Mağaza yetkilileri, durumu fark ettiklerinde güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayı polise bildirdi. Polis şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.