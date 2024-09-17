İzmit’te şüpheli ölüm! Evde bıçaklanmış halde bulundu

İzmit Yenişehir Mahallesi Karaağaç Sokak'ta meydana gelen olay şu şekilde gelişti. Akşam saatlerinde kardeşi ile birlikte yaşadığı eve gelen Z. Ünal, içeri girdiğinde kardeşi İsmet Ünal'ı kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Z. Ünal'ın hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmet Ünal'ın birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, evde geniş çaplı incelemelerde bulundu.
İncelemeler sonrasında İsmet Ünal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, ağabeyi Z. Ünal, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.