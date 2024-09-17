İzmit’te şüpheli ölüm! Evde bıçaklanmış halde bulundu

İzmit Yenişehir Mahallesi Karaağaç Sokak'ta meydana gelen olay şu şekilde gelişti. Akşam saatlerinde kardeşi ile birlikte yaşadığı eve gelen Z. Ünal, içeri girdiğinde kardeşi İsmet Ünal'ı kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Z. Ünal'ın hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.