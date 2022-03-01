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Giriş Tarihi: 1.3.2022 11:09 Son Güncelleme: 1.3.2022 11:28

İzmit'te yolcu otobüsü ormanlık alana uçtu!

ABBAS ÇAKAR
İzmit’te yolcu otobüsü ormanlık alana uçtu!

İzmit İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayarak kontrolden çıkan halk otobüsü, bariyerleri aşarak ormanlık alana uçtu. Kazada araç şoförü ile birlikte 1 yolcu yaralandı.

İzmit İlçesi Umuttepe mevkii Kurtuluş Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü, bilinmeyen bir nedenden dolayı girmiş olduğu virajı alamayarak kontrolden çıktı.



İzmit'te yolcu otobüsü ormanlık alana uçtu! | Video

Bariyerleri aşan ve yol dışına çıkan otobüs, ormanlık alanda güçlükle dururken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada hafif yaralanan sürücü ve yaralıyı alarak hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otobüs ise olay yerine çağırılan bir vinç ile bulunduğu yerden alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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İzmit'te yolcu otobüsü ormanlık alana uçtu!
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