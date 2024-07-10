İzmit’teki arkadaş cinayetinde iki sanığa 88 yıl hapis cezası

Kocaeli İzmit İlçesi Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde, 6 Kasım 2023'te meydana gelen olay, iddialara göre şu şekilde gelişti. Arkadaşları M.K. ve T.Ş.'nin yeğenine hakaret etmesine sinirlenen Ufuk Koca, konuşmak için şahısların yanına gitti. Çıkan kavgada Ufuk Koca, silahla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan iki şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

ALKOLLÜ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

M.K., ifadelerinde, Ufuk Koca'nın kardeşi Emre Koca ile aralarında husumet bulunduğunu belirtti. M.K., "Emre sürekli bana küfür ediyordu. Bu durumu abisi Oğuz'a anlattığımda, kardeşiyle konuşacağını ve durumu düzelteceğini söyledi. Ancak daha sonra Ufuk bizi tehdit etti. Olay gecesi T.Ş. ile alkol aldıktan sonra Ufuk ile karşılaştık. Ufuk, beni bir apartman girişine sokarak tehdit etti ve bana kafa attı. Kendimi korumaya çalışırken Ufuk, yeğeni Y.'den aldığı bıçakla bana saldırdı. T.Ş. ateş etti ve beraber kaçtık. Kaçarken peşimizden gelmemeleri için havaya iki el ateş ettim. Çok alkollüydüm," dedi.

SALDIRIYA UĞRADIM

Sanıklar hakkında Ufuk Koca'yı "kasten öldürmek", maktulün babası Kenan Koca ve yeğeni Y. Koca'yı "öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından dava açıldı. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar T.Ş. ve M.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık M.K., savunmasında, "Olayda saldırıya uğradım ve T.Ş. ateş etti. Ufuk Koca yere düştükten sonra ben silahımı çıkardım. Eğer Ufuk'a zarar verme niyetim olsaydı, silahımı daha önce kullanırdım. Kaçarken etrafa ateş ettiğim iddialarını da kabul etmiyorum. Tek hatam ruhsatsız silah taşımak. Sosyal medyada aldığım tehdit mesajları nedeniyle bu silahı taşıdım. Suçsuzum ve beraatimi talep ediyorum," dedi. Sanık T.Ş. ise, "Saldırıyı savuşturmak ve kendimi korumak için ateş ettim. Olayın bu şekilde sonuçlanmasından dolayı pişmanım," diye konuştu.

TOPLAMDA 88 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, T.Ş. ve M.K.'yi, Ufuk Koca'yı "kasten öldürmek" suçundan ayrı ayrı 25'er yıl, Y. Koca'ya karşı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 10'ar ay, Kenan Koca'ya karşı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6'şar ay, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Bu kararla birlikte her iki sanık da toplamda 44 yıl 2'şer ay hapis cezasına mahkum edilmiş oldu.