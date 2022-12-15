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Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:25 Son Güncelleme: 15.12.2022 11:30

İzmit'teki kötü koku ekipleri seferber etti

Kocaeli İzmit İlçesinde önceki gün akşam saatlerinde hissedilen ve sabah saatlerine kadar devam eden kötü koku, vatandaşları rahatsız etti. Gelen şikayetler üzerine, başta AFAD olmak üzere bütün yetkili kurum ekipleri bölgede kötü konunun kaynağını bulmak için seferber oldu.

ABBAS ÇAKAR
İzmit’teki kötü koku ekipleri seferber etti

İzmit İlçesi Alikahya mevkiinde öncekli gün akşam saatlerinde hissedilmeye başlayan ve daha sonra geniş çevrelere yayılan kötü koku, vatandaşları hem endişelendirdi hem de rahatsız etti.

Birbiri ardına gelen şikayetler üzerine, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kokunun kanalizasyona dökülen bir kimyasal maddeden kaynaklanabileceği düşünülerek, bölgede AFAD ekipleri tarafından ölçümler yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucu, ilk belirlemelere göre kötü kokunun kanalizasyon hattındaki tıkanıklıktan kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Bölgede tıkanıklığın giderilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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İzmit'teki kötü koku ekipleri seferber etti
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