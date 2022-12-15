İzmit’teki kötü koku ekipleri seferber etti

İzmit İlçesi Alikahya mevkiinde öncekli gün akşam saatlerinde hissedilmeye başlayan ve daha sonra geniş çevrelere yayılan kötü koku, vatandaşları hem endişelendirdi hem de rahatsız etti.

Birbiri ardına gelen şikayetler üzerine, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kokunun kanalizasyona dökülen bir kimyasal maddeden kaynaklanabileceği düşünülerek, bölgede AFAD ekipleri tarafından ölçümler yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucu, ilk belirlemelere göre kötü kokunun kanalizasyon hattındaki tıkanıklıktan kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Bölgede tıkanıklığın giderilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.