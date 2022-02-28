Haberler Yaşam Haberleri İzmit'ten Ukrayna'ya giderek eşini ve kızını kurtardı
Giriş Tarihi: 28.2.2022 13:33 Son Güncelleme: 28.2.2022 13:40

İzmit'ten Ukrayna'ya giderek eşini ve kızını kurtardı

İzmit’ten Ukrayna’ya giderek eşini ve kızını kurtardı

İzmit'te yaşayan Nail Baki, Ukrayna'ya yakınlarını ziyarete giden eşi ve kızının savaş nedeniyle mahsur kalması üzerine yola çıktı. Yaklaşık 1500 kilometre yol giderek Ukrayna'ya ulaşan Nail Baki, eşi ve kızını alarak dönüşe geçti.

İzmit'te ticaretle uğraşan Nail Baki'nin eşi ve kızı geçen günlerde Ukrayna'da yaşayan akrabalarını ziyarete gitti. Rusya, Ukrayna'ya saldırınca Nail Baki'nin eşi Nila ve kızı Darina mahsur kaldı. Nail Baki önceki gün eşi ve kızını almak için İzmit'ten yola çıktı. Gerekli izinleri alan Nail Baki, Moldova'dan Ukrayna'ya geçti. İzmit'ten yaklaşık 1500 kilometre giderek Vinnitsa kentine ulaşan Nail Baki, eşi Nila ve Darina'ya aldı. Nail Baki büyük korku yaşayan eşi ve kızıyla birlikte dün gece saatlerinde yola çıktı.

Nail Baki, eşi ve kızının çok korktuğunu 4 gün uyuyamadığını belirterek, "Ukrayna'da insanlık dramı yaşanıyor. Çok ani başladı ve hava sahası kapanınca eşim ve kızım Türkiye'ye gelemediler. Orada kaldılar. Duramadım Türkiye'de. Çünkü hiçbir şekilde getiremiyorum uçakla veya başka bir şekilde. Bombardımandan dolayı sokağa çıkma yasakları başladı, korkuyorlar. Arabama atlayıp, gerekli evrakı hazırlayıp Bulgaristan, Romanya ve Moldova üzerinden geldim. Sınırdan geçtim ama sürekli siren sesleri var. Bazı yerlerde durduk, aracın altına saklandık. Bu şekilde gittim aldım onları. Şimdi dönüyoruz. Korkuyoruz ama siren seslerini duymamak için müziğin sesini açtık" dedi.

Nail Baki bugün Romanya'da olduklarını, eşi ve kızının çok yorgun olduğunu, biraz dinlendikten sonra yola çıkacaklarını söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında 'müzakere' zamanı! Dünyanın gözü Belarus'ta! Açıklamalar peş peşe geldi...
Rusya’ya en ağır darbe! İşte SWIFT yaptırımının olası sonuçları
Rus ordusunun hızı kesildi! Vatan savunması tankları durdurdu
SON DAKİKA! Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Vladimir Putin'e milyarder oligark şoku
Son dakika: AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell duyurdu! Ukrayna'ya savaş uçağı desteği
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky'den yeni açıklama! AB'ye ve Rus askerlerine çağrı...
Altında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! 4 senaryoda kazanç tablosu
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Avrupa'dan Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımlar: 'AB tarihinde bir ilk' diyerek duyurdular
Son dakika: NATO Ukrayna'ya silah sağlamaya başladı
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmit'ten Ukrayna'ya giderek eşini ve kızını kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA