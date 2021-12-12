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Giriş Tarihi: 13.12.2021

İznik gölü 50 metre çekildi

İznik gölü 50 metre çekildi
Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5. büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Bölgede tarımsal sulamada da yararlanılan gölün özellikle Çakırca Mahallesi, çekilmenin en net göründüğü noktalardan biri oldu. Bazı balıkçı kayıklarının karaya oturduğu mahallenin kıyı bölgelerindeki iskele de suyun olmadığı bölümde kaldı. Orhangazi ilçesi sahilinde ise su kıyıdan 50 metreden fazla çekildi. İlçede bir dönem büyük teknelerin yanaştığı iskele suyun uzağında bulunuyor. Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, İznik Gölü'ndeki çekilmenin son yıllarda iyice belirginleştiğini söyledi. Bayrak, su seviyesinin ise 1 metre civarında düştüğünü aktardı.

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İznik gölü 50 metre çekildi
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