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Giriş Tarihi: 13.11.2021

İznik Gölü’nde tehlike çanları

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
İznik Gölü’nde tehlike çanları
Türkiye'nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü'ndeki kuraklık had safhaya ulaştı. Kıyıdan 200 metre çekilen gölde yaşayan ördeklerin görüntüsü ise tedirginliği iki kat artırdı. İznik Gölü su çekilmesinden dolayı her geçen gün kötüye gidiyor. Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, 80 metre ile derinliği en fazla olan tektonik bir tatlı su gölü olarak kayıtlarda yerini alıyor. Fakat son zamanlarda kuraklık ve tarımsal alanlarda kullanılan su yüzünden İznik Gölü kıyıdan 200 metre çekildi. İznik'e bağlı Çakırca mahallesinde büyük iskele su çekilmesinden dolayı endişe veren bir görüntü oluşturdu. Kayıklar karaya otururken gölde yaşayan ördeklerin susuzlukla mücadelesi kameralara yansıdı.

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İznik Gölü’nde tehlike çanları
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