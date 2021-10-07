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Giriş Tarihi: 8.10.2021

İznik’teki kazıda mumyalanmış 3 iskelet çıktı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
İznik’teki kazıda mumyalanmış 3 iskelet çıktı
BURSA'NIN İznik ilçesindeki, Nekropol kazısı sırasında, duvarda eros figürlü 2 lahit bulundu. Lahitlerden ise mumyalanmış 3 iskelet çıktı. Kazı başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, "Lahitler, 2'nci yüzyılda, Roma döneminde yapılmış ve çok gösterişli. Lahitlerle beraber özellikle 3. yüzyıldan sadece İznik'e özgü, başka hiçbir yerde örneği olmayan, içleri boyalı, bezemelerle süslü oda mezarlar mevcut. 2-3. yüzyıllarda yoğun olarak kullanılan nekropol alanında, son çıkarılanlar ile birlikte kazıda ulaşılan lahit sayısı 6'ya yükseldi" dedi.
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İznik’teki kazıda mumyalanmış 3 iskelet çıktı
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