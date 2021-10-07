İznik’teki kazıda mumyalanmış 3 iskelet çıktı

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'NIN İznik ilçesindeki, Nekropol kazısı sırasında, duvarda eros figürlü 2 lahit bulundu. Lahitlerden ise mumyalanmış 3 iskelet çıktı. Kazı başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç
, "Lahitler, 2'nci yüzyılda, Roma
döneminde yapılmış ve çok gösterişli. Lahitlerle beraber özellikle 3. yüzyıldan sadece İznik'e özgü, başka hiçbir yerde örneği olmayan, içleri boyalı, bezemelerle süslü oda mezarlar mevcut. 2-3. yüzyıllarda yoğun olarak kullanılan nekropol alanında, son çıkarılanlar ile birlikte kazıda ulaşılan lahit sayısı 6'ya yükseldi" dedi.