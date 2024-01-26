İZSU ve Çevre Şehircilik dedektif gibi çalıştı... Doğa düşmanları bulundu!

22 Ocak'ta Bornova ilçesindeki Gökdere'nin kırmızı akması üzerine vakit kaybetmeden bölgeye giden İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, kırmızı atıkların Körfez'le buluşmaması için yoğun bir çalışma başlattı. Sorunun kaynağını tespit etmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü ile ortak çalışan İZSU Genel Müdürlüğü, kırmızı suyun kaynağı olan işletmeyi tespit etti.

KAÇAK DEŞARJ TESPİT EDİLDİ

Söz konusu işletmede, hurda plastiklerin kırılması ve yıkanması sürecinde ortaya çıkan proses atık suyun İZSU'nun hattına bağlanan kaçak bir hat ile deşarj edildiği saptandı. Bunun üzerine İZSU Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği kapsamında işletmeye kısa adı KÖP olan Kirlilik Önlem Payı cezası kesti. Doğa katillerine geçit vermemek adına çalışmalarına devam eden İZSU yetkilileri, işletme gerekli önlemleri alıncaya kadar her ay kirlilik önlem payı uygulamasının devam edeceğini duyurdu. İZSU tarafından, işletmenin faaliyetlerinin durdurulması ve "Çevre İzni" kapsamında incelenmesi için gerekli mercilere başvuruların yapıldığı da bildirildi.

İKİNCİ VAKA MANDA ÇAYINDA YAŞANDI

Gökdere'de yaşanan kırmızı su vakasının ardından aynı olay bu kez de Manda Deresi'nde de yaşandı. Durumun bildirilmesiyle birlikte harekete geçen İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, tıpkı Gökdere'de olduğu gibi kırmızı renkte olan atığın Körfez'le buluşmaması için çalışmalar başladı. Gökdere'ye kaçak hat ile deşarj yapan söz konusu işletmenin bu kez de Manda Deresi'nde aynı kaçak faaliyeti yürütmesi şüphesi üzerine hem İZSU Genel Müdürlüğü hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü tarafından gerekli incelemelerin yapıldığı bildirildi.