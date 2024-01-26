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Giriş Tarihi: 26.1.2024 14:51 Son Güncelleme: 26.1.2024 14:55

İZSU ve Çevre Şehircilik dedektif gibi çalıştı... Doğa düşmanları bulundu!

İzmir'in Bornova’da Manda ve Gökdere'ye birkaç gün arayla kaçak olarak bırakılan atıksu her iki derenin de rengini kırmızıya çevirdi. Görenleri şaşkına çeviren manzaranın ardından Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve İZSU Genel Müdürlüğü birlikte harekete geçerek atığın kaynağını belirlemek için çalışma başlattı. Kırmızı suyun kaynağını tespit etmek için iz süren ekipler Gökdere’deki kirliliğin kaynağının Bornova Eğridere‘de faaliyet gösteren bir plastik firması olduğunu tespit etti. Söz konusu işletmeye Kirlilik Önlem Payı (KÖP) cezası kesildi. İZSU, işletmenin faaliyetlerinin durdurulması ve "Çevre İzni" kapsamında incelenmesi için gerekli mercilere başvuruda bulundu. Manda Çayındaki kirliliğin kaynağını tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmaların ise halen daha devam ettiği belirtildi.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
İZSU ve Çevre Şehircilik dedektif gibi çalıştı... Doğa düşmanları bulundu!

22 Ocak'ta Bornova ilçesindeki Gökdere'nin kırmızı akması üzerine vakit kaybetmeden bölgeye giden İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, kırmızı atıkların Körfez'le buluşmaması için yoğun bir çalışma başlattı. Sorunun kaynağını tespit etmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü ile ortak çalışan İZSU Genel Müdürlüğü, kırmızı suyun kaynağı olan işletmeyi tespit etti.

KAÇAK DEŞARJ TESPİT EDİLDİ

Söz konusu işletmede, hurda plastiklerin kırılması ve yıkanması sürecinde ortaya çıkan proses atık suyun İZSU'nun hattına bağlanan kaçak bir hat ile deşarj edildiği saptandı. Bunun üzerine İZSU Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği kapsamında işletmeye kısa adı KÖP olan Kirlilik Önlem Payı cezası kesti. Doğa katillerine geçit vermemek adına çalışmalarına devam eden İZSU yetkilileri, işletme gerekli önlemleri alıncaya kadar her ay kirlilik önlem payı uygulamasının devam edeceğini duyurdu. İZSU tarafından, işletmenin faaliyetlerinin durdurulması ve "Çevre İzni" kapsamında incelenmesi için gerekli mercilere başvuruların yapıldığı da bildirildi.

İKİNCİ VAKA MANDA ÇAYINDA YAŞANDI

Gökdere'de yaşanan kırmızı su vakasının ardından aynı olay bu kez de Manda Deresi'nde de yaşandı. Durumun bildirilmesiyle birlikte harekete geçen İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, tıpkı Gökdere'de olduğu gibi kırmızı renkte olan atığın Körfez'le buluşmaması için çalışmalar başladı. Gökdere'ye kaçak hat ile deşarj yapan söz konusu işletmenin bu kez de Manda Deresi'nde aynı kaçak faaliyeti yürütmesi şüphesi üzerine hem İZSU Genel Müdürlüğü hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü tarafından gerekli incelemelerin yapıldığı bildirildi.

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İZSU ve Çevre Şehircilik dedektif gibi çalıştı... Doğa düşmanları bulundu!
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