Jako Papağan Özellikleri Ve Bakımı: Jako Papağanı Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir?

Jako papağanı ya da Gri Afrika Papağanı olarak da bilinen bu papağan cinsi hem ülkemizde hem de tüm dünyada sıkça karşılaşılan bir papağan cinsidir. Özellikleri ve bakımı dikkat edildiğinde uzun yıllar yaşayan ve evin bir bireyinden farksız olarak sizinle iletişim kuran Jako papağanları ile ilgili merak edilen detaylara geçelim.

Jako Papağanı Özellikleri

Her evcil hayvanda olduğu gibi Jako papağanında da türüne özgü özellikler bulunmaktadır. İşte o özelliklerden bazıları;

Renkleri genel olarak gridir ama kuyruklarında renkli tüyler bulunan cinsleri de mevcuttur.

Anavatanları Afrika'dır.

Hem büyük hem de iri bir kuş türüdür. Ağırlıkları ortalama 650 grama kadar çıkabilir.

Doğada genelde sürüler halinde bulunurlar. Sürü halinde yaşamaları sosyalleşmelerini kolaylaştırır.

Yalnızlık bu kuş türünü strese sokar. Eğer gün içinde uzun süreler yalnız kalacaksa bu durum hastalığa sebep olabilir.

Güven bu kuş türü için çok önemlidir. Güvende hissettikleri her ortamda konuşkan olurlar.

Özgür yapıdadırlar kafeste kalmayı çok sevmezler.

İyi bir bakımla ömürleri 60-70 yıl kadardır.

Jako Papağanı Bakımı

Evcil hayvan beslemenin birinci kuralı hayvanınızın sağlığına ve beslenmesine ekstra özen göstermektir. İhmal edilen hayvanlar çabuk hastalanırlar ve ömürleri kısa olur. Jako papağanı da bakımı kolay olan ama bazı püf noktaları bulunan bir papağan türüdür. Jako papağanı bakımı püf noktaları;

Dikkat edilmesi gereken en önemli konu kafes temizliği ve büyüklüğüdür. Jako papağanları iri kuşlardır ve kafeste durdukları sürelerde geniş bir alan isterler.

Kafeslerini haftada 2-3 kere derin temizlemelisiniz.

Su ile oynamayı çok severler. Dikkat edilmesi gereken nokta sıcak iklim kuşu oldukları için kışın suya ve soğuğa çok maruz kalmalarını engellemek.

Jako papağanları ile ilgili bir diğer önemli nokta da beslenmeleridir. Yüksek kaliteli papağan yemleri ile ve kuruyemiş, taze meyve gibi ekstra yiyecekler ile beslemelisiniz. Yeşillikler ve çiğ ürünler sindirim sistemi sorunlarına sebep olur. Jako papağanlarına kendi yemleri dışında verilecek her şeyin kontrollü verilmesi gerekir.

Sularının her gün tazelenmesi sindirim sorunlarını engeller.

Bol güneş ışığı alan ve havadar bir ev daha mutlu olmalarını sağlayacaktır.

Düzenli doktor kontrollünü de aksatmazsanız harika bir hayat arkadaşınız olacaktır.

Jako Papağanı Nasıl Bakılır ve Konuşturulur?

Her papağan sahibinin aklındaki en önemli sorulardan biri de papağanının konuşup konuşmayacağıdır. Jako papağanı sahipleri bu konuda diğerlerinden daha şanslı. Jako papağanları çok sosyal ve sevgi dolu canlılar oldukları için konuşmaları da hızlı olur ve siz fark etmeden kelimeleri telaffuz etmeye başlar.

Aileden tek bir kişiye bağlı olan ve hayatını bağlı olduğu kişiyle geçirmek isteyen jako papağanları en çok bağlı olduğu kişiyi taklit edecek ve aynı kelimeleri çıkarmaya çalışacaktır.