Jakuzide yakalanan hırsız tutuklandı

Adana'da depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan apartmanlara girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir dairenin küvetinde yakalanan şüpheli M.T., tutuklandı.

YAKALAYIP DARP ETTİ

Olay, 3 Haziran'da Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından boşaltılan ağır hasarlı İşlek Apartmanı'na farklı zamanlarda giren hırsızlar, kapı kolu, pencere, plastik doğrama, su saati gibi malzemeleri çaldı. Hırsızlık olayları üzerine binada oturanlar, nöbet tutmaya başladı. Gece saatlerinde M.T. , binaya girdi. Apartmanda oturanlar bir dairenin banyosundaki küvete saklanan şüpheliyi yakalayıp, dövdü.

TUTUKLANDI

Ayağından sürüklenerek binadan çıkarılan şüpheli, serbest bırakılması için yalardı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine adrese gelen polise teslim edilen şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinde paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını söyleyen M.T., sevk edildiği adliye de tutuklandı. Öte yandan şüphelinin yanında getirdiği çuvalın içerisinde 14 kapı kolu, 3 musluk başlığı, 2 alüminyum peçetelik ve bir miktar bozuk para bulundu.