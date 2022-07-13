James Webb Uzay Teleskopu NASA fotoğrafları ile gündemde! James Webb Uzay Teleskopu özellikleri neler, nerede?

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU ÖZELLİKLERİ

James Webb uzay teleskobu bir tenis kortu genişliğindeki büyüklüğüyle Hubble'dan çok daha geniş bir alan kaplıyor. Ayrıca bu büyüklükle doğru orantılı olarak emektar teleskoptan 100 kat daha güçlü olma özelliğinde.

5.4 metrelik fırlatış roketine sığabilmek için teleskop katlanacak ve o şekilde uzay sahasına ulaşması sağlandı

James Webb uzay teleskobu 13,5 milyar yıl önce oluşan ilk galaksileri gözleme şansına sahip olacak. Yıldızların ilk ışıklarını tespit etme niyetindedir.

Üzerinde taşıdığı aksanların hassaslığı nedeniyle 5 katmanlı ısı koruma kalkanı ile çalışacak.

James Webb uzay teleskobu, dünyadan 1,6 milyon kilometre uzaktaki Güneş'in yörüngesine sabitlenecek ve -235 santigrat derece ısıda bile çalışabilecek.

Teleskop başarılı bir şekilde fırlatılırsa dünyanın her yerinden bilim insanı bu teleskobu kullanarak gözlem yapma fırsatı yakalayacak.

Teleskobun 10 milyar dolara mal olduğu biliniyor. Teleskobun ortak girişimcileri olarak ABD, Avrupa ve Kanada bulunuyor.