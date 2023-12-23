Jammer ile oto hırsızlığı yapan zanlılar Trabzon’da yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Samsun ve Ordu'da jammer cihaz (sinyal kesici) kullanarak otodan hırsızlık yapan kişilerin aynı yöntemle hırsızlık yapmak için Trabzon'a geldikleri ihbarı üzerine tespit edilen aracı takibe aldı. Ekipler tarafından kamera kayıtlarının incelenmesi, ısrarlı takip ve yapılan çalışmalar sonucunda Pazarkapı mevkii sahil yolunda durdurulan araç içerisinde I.G. ve G.G. isimli yabancı uyruklu iki şüpheli yakalandı. Araç içerisinde ve üzerlerinde yapılan aramada ise araç kapılarının kilitlenmesini önleyerek araçlarda hırsızlık yapılması için kullanıldığı değerlendirilen jammer cihaz ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

"ARACINIZIN KAPILARININ KAPANDIĞINA EMİN OLMADAN ARACININ YANINDAN AYRILMAYIN"

Polis ekipleri, oto hırsızlığı olaylarına ilişkin, "Jammer cihaz (sinyal kesici) aracınızı park ettikten sonra kumanda ile aracınızı kapattığınızda bu cihaz devreye girerek sinyal kesici görevi görüp aracın kapılarının kilitlenmesi önleyerek kapıların açık kalmasını sağlar ve siz aracın başından ayrıldığınızda hırsızlar sizin aracınızın içerisinde değerli eşyalarınızı alarak oradan uzaklaşır. Bu şekilde yaşanabilecek hırsızlık olaylarının yaşanmaması için araçlarınızı kumanda ile kapattığınızda elinizle kilitlenip kilitlenmediğini kontrol etmeniz bu tür hırsızlık olaylarını önleyecektir" uyarısında bulundu.