Jammerla araçları soydu… Kısa sürede yakaladılar

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Maltepe Altay Çeşme Mahallesi'nde park halindeki üç araçtan çeşitli teknolojik ürünlerin çalınması üzerine inceleme başlattı. S.C. isimli hırsız kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"Otodan Hırsızlık, Açıktan Hırsızlık ve Resmi Belgede Sahtecilik" başta olmak üzere farklı suçlardan toplamda 53 kaydı olan S.C.'nin üzerinde araçların kapılarının kilitlenmesini önleyen sinyal kesici (Jammer) cihaz bulundu. S.C.'nin park edilecek olan araçların yanına yaklaştığı ve sinyal kesici cihazla araçların kapılarının kilitlenmesini önleyerek hırsızlık suçlarını işlediği saptandı.