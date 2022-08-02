JAMYO başvuru sonuçları sorgula: 2022 Jandarma Astsubay MYO başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

a. Adaylar TYT'den aldığı puana göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının on katı adaya https:// vatandas. jandarma. gov. tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Seçme Sınavlarına Çağrılma" duyurusu yapılacaktır.

b. Başvuru sonuçları, sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/ PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS'de yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.