JAMYO başvuru sonuçları sorgula: 2022 Jandarma Astsubay MYO başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

2022 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci alımları kapsamında yapılan başvuruların sonrasında başvurusu kabul edilen adaylar e-devlet üzerinden ilan edildi. JAMYO başvuru sonuçları sorgulama işlemi yapmak isteyenler yoğun şekilde 2022 Jandarma Astsubay MYO başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.
2022 JAMYO başvuru sonuçları ve tüm bilgiler şöyle;
a. Adaylar TYT'den aldığı puana göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının on katı adaya https:// vatandas. jandarma. gov. tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Seçme Sınavlarına Çağrılma" duyurusu yapılacaktır.
b. Başvuru sonuçları, sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/ PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS'de yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.
Sınava çağrılacak adaylara ayrıca bildirilecektir.
Seçme sınavları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı yerleşkesinde (Beytepe/Çankaya/ANKARA) yapılacak olup, adaylar fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülâkat olmak üzere üç aşamalı sınava tabi tutulacaktır.