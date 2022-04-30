Jandarma 14 metre derinlikte şüphelileri böyle yakaladı!

Kaymaz Tümülüs'ü bölgesinin kontrolünde 5 şüpheli şahıs 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaçak kazı yaparken kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tarafından jeneratör ve hilti kullanılarak 14 metre derinliğinde 6 metre uzunluğunda tünel kazılarak Kaymaz Tümülüs'ünün merkezine ulaşılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Ekipler tarafından şüphelilerin sit alanında kazı yapmak için kullandığı 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet gaz maskesi, ip merdiven, hava almak için kullanılan hortum, el feneri, makara sistemi, kazma, kürek gibi malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.