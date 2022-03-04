Jandarma 20 kaçak maden ocağını imha etti

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 1 Ocak 2022- 4 Mart 2022 tarihleri arasında, kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon düzenledi. Alınan bilgiye göre kaçak maden ocaklarına yönelik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteği ile icra edilen operasyonlar neticesinde Kilimli İlçesinde 14'ü sahipli 6'sı sahipsiz olmak üzere 20 kaçak maden ocağı tespit edildi.

Kaçak maden ocaklarında, 1 adet havalandırma motoru, 11 adet kürek, 5 adet vinç, 8 adet vagon, 12 adet kazma, 15 ton kaçak kömür ve 249 metre ray ele geçirildiği bildirildi. Söz konusu kaçak maden ocaklarının imhası sağlanırken, kaçak maden ocaklarında tespit edilen 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 şahıs hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.