Haberler Yaşam Haberleri Jandarma, 6 aylık takiple dev vurgunu önledi: Jandarma’dan sahte alkole geçit yok
Giriş Tarihi: 6.12.2024 08:58 Son Güncelleme: 6.12.2024 09:12

Jandarma, 6 aylık takiple dev vurgunu önledi: Jandarma’dan sahte alkole geçit yok

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği “Çengel-8” operasyonlarında 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında, piyasa değeri 15 milyon Türk lirasını bulan sahte alkol ve 15 bin adet sahte bandrol ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla’ya sahte alkol sevkiyatı önlendi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Jandarma, 6 aylık takiple dev vurgunu önledi: Jandarma’dan sahte alkole geçit yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüttü.

Yapılan incelemelerde bir deponun sahte ve kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Sahte alkollerin Türkiye'nin farklı illerine sevk edilmek üzere hazırlandığını belirleyen jandarma, eş zamanlı olarak 6 ayrı operasyon düzenledi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN JANDARMAYA TEBRİK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için alkol kaçakçılığı ve sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik tüm güvenlik birimlerimiz etkin operasyonlar gerçekleştirmekte ve bu operasyonlar aralıksız devam etmektedir. Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve görev alan Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Jandarma, 6 aylık takiple dev vurgunu önledi: Jandarma’dan sahte alkole geçit yok
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