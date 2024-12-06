Jandarma, 6 aylık takiple dev vurgunu önledi: Jandarma’dan sahte alkole geçit yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüttü.

Yapılan incelemelerde bir deponun sahte ve kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Sahte alkollerin Türkiye'nin farklı illerine sevk edilmek üzere hazırlandığını belirleyen jandarma, eş zamanlı olarak 6 ayrı operasyon düzenledi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN JANDARMAYA TEBRİK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için alkol kaçakçılığı ve sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik tüm güvenlik birimlerimiz etkin operasyonlar gerçekleştirmekte ve bu operasyonlar aralıksız devam etmektedir. Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve görev alan Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.