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Giriş Tarihi: 30.9.2024 10:59 Son Güncelleme: 30.9.2024 11:27

Jandarma aracı kaza yaptı 5’i asker 8 kişi yaralandı

Malatya’da askeri aracın otomobil ile çarpıştığı trafik kazasında 5’i asker 8 kişi yaralandı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Jandarma aracı kaza yaptı 5’i asker 8 kişi yaralandı

Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametinden gelen askeri araç, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada 5'i asker 7 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaanın ardından açıklamada bulunan Malatya Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, "Görevden dönen jandarma aracı ile bir sivil aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5'i jandarma personeli olmak üzere 8 kişi yaralanmıştır. Yaralılar süratle hastanelere ulaştırılmış, tedavilerine başlanmıştır. Acil şifalar diliyorum" sözlerine yer verdi.

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Jandarma aracı kaza yaptı 5’i asker 8 kişi yaralandı
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