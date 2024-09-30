Jandarma aracı kaza yaptı 5’i asker 8 kişi yaralandı

Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametinden gelen askeri araç, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada 5'i asker 7 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaanın ardından açıklamada bulunan Malatya Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, "Görevden dönen jandarma aracı ile bir sivil aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5'i jandarma personeli olmak üzere 8 kişi yaralanmıştır. Yaralılar süratle hastanelere ulaştırılmış, tedavilerine başlanmıştır. Acil şifalar diliyorum" sözlerine yer verdi.