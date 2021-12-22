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Giriş Tarihi: 22.12.2021 10:07 Son Güncelleme: 22.12.2021 10:10

Jandarma aranan 4 şüpheliyi yakaladı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Jandarma aranan 4 şüpheliyi yakaladı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Seferihisar, Kınık, Menderes ve Dikili ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda suç kaydı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheliyi yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli belirlendi. 20 - 21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 'Dolandırıcılık' suçundan hakkında 20 yıl, 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö., Seferihisar Bengiler Mahallesi'nde, 'Kasten Yaralama' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H.Ö., Kınık Yayakent Mahallesi'nde, 'Hırsızlık' suçundan hakkında 26 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., Menderes ilçesi Gölova Mahallesi'nde, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. ise Dikili ilçesinde yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyelere sevk edildi. 4 şüpheli de çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

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Jandarma aranan 4 şüpheliyi yakaladı
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