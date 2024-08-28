Jandarma avokado nöbetinde

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma, bağ ve bahçelerden meyve hırsızlıklarına karşı 7 gün 24 sata devriye görevi yapıyor. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve komando ekipleri, Uğrak, Yeşilöz, İmamlı, Hocalar, Özvadi, Keşefli, Büyükpınar mahallelerinde avokado, muz, ejder meyvesi, mango gibi tarım ürünleri hırsızlıklarını önlemek amacıyla motorlu ve yaya önleyici kolluk devriye görevi uyguluyor. Özellikle geceleri araçla gelerek hırsızlık yapmak isteyen kişileri göz açtırmıyor. Bahçelerin bulunduğu bölgeye gelen kişi ve araçlar sorgulanıyor. Hırsızlık olaylarına karşı bahçe ve seralarının korunmasından memnun olan Alanyalılar ise jandarmaya teşekkür ediyor. Önceki yıllarda bölgede çok sayıda hırsızlık olayı meydana geldiğini belirten üreticiler, "Hırsızlar bahçeye girdiği zaman, çaldıkları ürünlerin yanı sıra seralara, muz, avokado, ejder meyvesi ağaçlarına da zarar veriyorlardı. Şimdi komandolar bölgeyi koruyorlar. Bizde evimizde rahat uyuyoruz. Mehmetçik sadece vatanı beklemiyor. Bizim can ve mal güvenliğimizin de nöbetini tutuyor" diyerek memnuniyetlerin idile getirdiler.