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Giriş Tarihi: 16.12.2021 10:59 Son Güncelleme: 16.12.2021 11:04

Jandarma çalınan altınları soba kovasının içinde buldu!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Jandarma çalınan altınları soba kovasının içinde buldu!

İzmir'de yaşayan 55 yaşındaki N.T., bir ay önce tanıştığı Z.G. (35) isimli kadının evine misafirliğe geldiğinde 70 bin lira değerindeki altınlarını çaldığını belirterek jandarmaya ihbarda bulundu. Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahkeme kararı ile Z.G.’nin yaşadığı evde ve apartmanda arama yaptı. Yapılan aramada altınlar Z.G.’nin yaşadığı apartmanın merdiven boşluğundaki soba kovasının içine gizlenmiş halde bulundu. Z.G. isimli kadın şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.T. isimli vatandaş altınlarını bularak kendisine teslim eden jandarma ekiplerine teşekkür etti.

İzmir İl Jandarma'ya bağlı Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Aralık tarihinde Hürriyet Mahallesi'nde 55 yaşındaki N.T. adlı adamın evinden yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını söyleyerek şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı. N.T. şikayetinde Z.G. isimli kadınla 1 ay önce tanıştığını, olay günü evine misafirliğe geldiğini, gece saatlerinde altınların yerinde olmadığını fark edince şikayette bulunduğunu söyledi. Z.G.'nin adresini belirleyen ekipler, adli makamlardan alınan arama kararı ile şüphelinin adresinde arama yaptı.

SOBA KOVASININ İÇİNE GİZLENMİŞ HALDE BULUNDU

Jandarma ekipleri tarafından Z.G.'nin evinde yapılan aramada altınlar bulunamadı. Ekipler daha sonra merdiven boşluğunda yeni bir arama daha yaptı. Yapılan aramada altınlar soba kovasının içine siyah poşette gizlenmiş halde buludnu. Altınların jandarmaya ihbarda bulunan N.T.'ye ait olduğu belirlendi. Altınlar jandarma tarafından N.T.'ye teslim edildi. N.T. isimli vatandaş jandarma ekiplerine teşekkür etti. Gözaltına alınan şüpheli kadın Z.G., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Z.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Jandarma çalınan altınları soba kovasının içinde buldu!
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