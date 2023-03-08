Haberler Yaşam Haberleri Jandarma dedektif gibi çalıştı! 116 saatlik kamera görüntüsünü inceledi olayı çözdü
Giriş Tarihi: 8.3.2023 12:27 Son Güncelleme: 8.3.2023 12:29

Jandarma dedektif gibi çalıştı! 116 saatlik kamera görüntüsünü inceledi olayı çözdü

Tunceli-Elazığ karayolunda on gün önce yol kenarında cansız bedeni bulunan Erdal Açılan olayını çözmek amacıyla çalışmalar başlatan jandarma, 116 saatlik kamera görüntüsünü izleyerek Açılan’a çarpan aracı tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, araçta yaptıkları detaylı çalışmada otomobilin altında tespit edilen kan izlerinin Erdal Açılan’a ait olduğu belirlenince Yılmaz Y. gözaltına alındı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Jandarma dedektif gibi çalıştı! 116 saatlik kamera görüntüsünü inceledi olayı çözdü

Tunceli'nin Pertek İlçesi ile Elazığ karayolu arasında yer alan Yeniköy Mevkii'nde 26 Şubat günü meydana gelen olayda karayolunda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu, cesedin 52 yaşındaki Erdal Açılan'a ait olduğu tespit edildi.

Olayın ardından Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ile Pertek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karayolunun her iki güzergâhında bulunan 116 saatlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucu, Açılan'a çarpan araç tespit edildi. Plakası üzerinden araç sahibine ulaşan jandarma Yılmaz Y.'yi ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürdü. Jandarma Olay Yeri İncele Ekipleri'nce otomobilde gerçekleştirilen detaylı incelemede ise, kan izlerine rastlandı. Alınan örnekleri inceleyen jandarma kanın Erdal Açılan'a ait olduğu tespit edildi. Jandarmadaki ifadesinde olayın bir kaza sonucu yaşandığını ve korktu için kaçtığını ileri süren Yılmaz Y., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Jandarma dedektif gibi çalıştı! 116 saatlik kamera görüntüsünü inceledi olayı çözdü
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