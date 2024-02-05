Haberler Yaşam Haberleri Jandarma düzenlediği operasyonda, 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirdi
Giriş Tarihi: 5.2.2024 11:12 Son Güncelleme: 5.2.2024 11:25

Jandarma düzenlediği operasyonda, 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirdi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonlarda 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Kaçakçılık olayında kullanılan araçta yapılan aramada, 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Bekir COŞKUN
Jandarma düzenlediği operasyonda, 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirdi

Mersin'in Toroslar ve Gülnar İlçelerinde 3 şüphelinin ellerinde bulunan kaçak makaronu piyasaya süreceği bilgisini alan Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak amacıyla takip başlattı. Yapılan takip esnasında şüphelilerin kaçak makaronları sevk etmeye başlaması üzerine operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 3 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı.

Kaçakçılık olayında kullanılan araçta yapılan aramada, 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi. Suçta kullanılan araca ise el kondu. Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Jandarma düzenlediği operasyonda, 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirdi
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