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Giriş Tarihi: 6.2.2022 09:10

Jandarma geçit vermedi! Sevgililer Günü öncesi sahte saat operasyonu

DHA
Jandarma geçit vermedi! Sevgililer Günü öncesi sahte saat operasyonu

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği dünyaca ünlü saat markalarının taklidi olan kol saatlerini, fahiş fiyatlara satan K.E. yakalandı. Sahte saatlerin depolandığı iş yerinde yapılan aramalarda; 740 sahte kol saati ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; yaklaşan "Sevgililer Günü"nü fırsat bilen bir şüphelinin, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye dünyaca ünlü markalara ait sahte saatleri yüksek fiyatlardan satarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağladığı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde K.E.'nin elindeki sahte veya taklit ürünlere e-ticaret üzerinden müşteri bulduğu, yakalanmamak için internet sitesinde farklı bir adres gösterdiği tespit edildi. Elde edilen bilgiler jandarma ekipleri; saatlerin depolandığı adrese operasyon düzenledi ve şüpheliyi suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramalarda; dünyaca ünlü çeşitli saat firmalarına ait 740 kol saati ele geçirildi. Yakalanan K.E., ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantıda olduğu kişilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

JANDARMA UYARIYOR
Jandarma yetkilileri; özellikle son 2 yıldır dünya genelinde yaşanan pandeminin de etkisiyle e-ticaretin giderek yaygınlaştığını, vatandaşların bu tarz sahte ürünler alarak mağduriyet yaşamaması için çok dikkatli olması gerektiğini, alınacak ürünün ya da hizmetin güvenilir, ticari sicil kaydı olan yerlerden temin edilmesi gerektiğini ifade etti.

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Jandarma geçit vermedi! Sevgililer Günü öncesi sahte saat operasyonu
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