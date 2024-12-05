Jandarma “GÜRZ-28” ile PKK’ya darbe indirdi! 147 şüpheli gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Gaziantep, Giresun, Iğdır, İstanbul, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Kars, Kocaeli, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerini kapsadı.





PKK PROPAGANDASI VE FİNANS SAĞLADILAR



Yakalanan şüphelilerin, terör örgütü içinde faaliyet göstermek, örgütün gençlik yapılanmasına katılmak, finans sağlamak ve sosyal medya üzerinden propaganda yapmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

SİLAH, UYUŞTURUCU VE ÖRGÜTSEL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, uyuşturucu maddeler, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Elde edilen deliller, soruşturmaların derinleştirilmesinde kritik rol oynayacak.





BAKAN YERLİKAYA: "TERÖRLE MÜCADELE KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR!"



Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"40 yıldır kardeşliğimize pusu kuran, milletimizin birliğine ve beraberliğine kast eden bölücü terör örgütünü bu topraklardan kazıyıp atıyoruz. Terörle mücadele bizim kırmızı çizgimizdir."

Bakan Yerlikaya, operasyonları başarıyla koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve terörle mücadelede üstün performans gösteren jandarmayı tebrik ederek, bu mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.