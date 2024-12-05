Haberler Yaşam Haberleri Jandarma “GÜRZ-28” ile PKK’ya darbe indirdi! 147 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 5.12.2024 08:16

Jandarma “GÜRZ-28” ile PKK’ya darbe indirdi! 147 şüpheli gözaltında

Türkiye genelinde 30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Jandarma ekiplerinin düzenlediği “GÜRZ-28” operasyonlarında, terör örgütü adına faaliyet yürütmek, örgüte finans sağlamak, örgütün gençlik yapılanmasında yer almak ve sosyal medyada propaganda yapmak suçlarından 147 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve tüfekler, uyuşturucu maddeler, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Terörle mücadele kırmızı çizgimizdir.” diyerek kararlılığı vurguladı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Jandarma GÜRZ-28 ile PKK’ya darbe indirdi! 147 şüpheli gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Gaziantep, Giresun, Iğdır, İstanbul, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Kars, Kocaeli, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerini kapsadı.

PKK PROPAGANDASI VE FİNANS SAĞLADILAR

Yakalanan şüphelilerin, terör örgütü içinde faaliyet göstermek, örgütün gençlik yapılanmasına katılmak, finans sağlamak ve sosyal medya üzerinden propaganda yapmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

SİLAH, UYUŞTURUCU VE ÖRGÜTSEL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, uyuşturucu maddeler, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Elde edilen deliller, soruşturmaların derinleştirilmesinde kritik rol oynayacak.

BAKAN YERLİKAYA: "TERÖRLE MÜCADELE KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR!"

Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"40 yıldır kardeşliğimize pusu kuran, milletimizin birliğine ve beraberliğine kast eden bölücü terör örgütünü bu topraklardan kazıyıp atıyoruz. Terörle mücadele bizim kırmızı çizgimizdir."

Bakan Yerlikaya, operasyonları başarıyla koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve terörle mücadelede üstün performans gösteren jandarmayı tebrik ederek, bu mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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Jandarma “GÜRZ-28” ile PKK’ya darbe indirdi! 147 şüpheli gözaltında
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